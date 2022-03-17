النجمي: مؤتمر أدباء مصر الفرصة الوحيدة للقاء مثقفي الشمال والجنوب

تجهز وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الدورة الـ 35 لمؤتمر أدباء مصر، الذي يعود للانعقاد بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وعقدت الأمانة العامة للدورة بحضور «عطوة» اجتماعا أسفر عن انتخاب أمين عام للمؤتمر وهو الدكتور حمدي سليمان، ومن المقرر أن تواصل الأمانة العامة للمؤتمر الاجتماعات التحضيرية عقب عيد الفطر، لاختيار رئيس المؤتمر والمحافظة التي ستعقد بها فعاليات الدورة.

وتضمن التشكيل الحالي لـ مؤتمر أدباء مصر: الأمين الدكتور حمدي سليمان، الدكتور وائل النجمي أمين الجنوب، أمين وجه بحري علي الفقي، لجنة الأبحاث: فتحي عبد السميع، الدكتور شعبان عبد الحكيم، خالد أبو الليل، الدكتور سعيد الوكيل، الدكتور محمود سعيد، أعضاء لجنة التنظيم: ياسر خليل، محمد أبو شادي، إبراهيم زهران، حسني الاتلاتي، هبة عبد الوهاب، لجنة الإعلام: عبير فوزي، جمال فتحي، يسري حسان، محسن عبد العزيز، محمد عكاشة.

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الفعاليات نافذة لتلاقي الشمال مع الجنوب

صرح «النجمي»، لـ «الوطن»، بأن المؤتمر يكاد يكون النافذة الوحيدة لتلاقي الجنوب مع الشمال، وهو فرصة كبيرة لمبدع الجنوب أن يتفاعل مع باق مبدعي الجمهورية، ويُعرِف الآخرين بإبداعه ويطرح تطوره الفني، مضيفا أن المؤتمر أيضا فرصة لكل المهتمين بالعمل الثقافي لمشاهدة مقدار التطور والتغير الإبداعي على مستوى الجمهورية، ولكن هذا مرهون بشرط لا يتحقق غالبا، هو التغطية الإعلامية المناسبة، خاصة الفضائيات، وأخذ الأمر بجدية ثقافية، وعدم اعتباره مجرد رحلة للأدباء في المحافطة المضيفة.

وتمنى التوسع في المؤتمر بحيث يصبح المجلس الأعلى للثقافة فاعل مع الأمانة ومساعد لها، وأن يصبح المؤتمر تحت رعاية الرئاسة، ويصبح نافذة لتحقيق رؤية استراتيجية ثقافية للتنمية والإبداع على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعد مؤتمر أدباء مصر أكبر تجمع لأدباء الأقاليم، وأقيمت آخر دورة بأمانة الكاتب حازم حسين، في ديسمبر 2019، بمحافظة بورسعيد، وتم تأجيل دورة العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.