العقوبات الروسية على أمريكا.. تشمل الرئيس ووزيري الدفاع والخارجية

شملت العقوبات الروسية على أمريكا، التي أعلنتها الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مسؤولين كبارا، بداية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، وأكدت موسكو أن هذه العقوبات تم فرضها بناء على مبدأ التعامل بالمثل.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن فرض العقوبات الروسية على أمريكا، وضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم، جاء ردا على سلسلة العقوبات الأمريكية غير المسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

العقوبات الروسية على أمريكا.. مبدأ التعامل بالمثل

وأوضحت الخارجية الروسية، أن قائمة الأشخاص الأمريكيين المفروض عليهم العقوبات، والمحظورين من دخول روسيا، تم وضعها بناء على مبدأ التعامل بالمثل، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 15 مارس، وتضم 13 شخصية أمريكية، على النحو التالي:

ـ جوزيف بايدن - رئيس الولايات المتحدة

ـ أنتوني بلينكن - وزير خارجية الولايات المتحدة

ـ لويد أوستن - وزير الدفاع الأمريكي

ـ مارك ميلي - رئيس هيئة الأركان المشتركة

ـ جاكوب سوليفان - مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي

ـ ويليام بيرنز - مدير وكالة المخابرات المركزية

ـ جينيفر بساكي - السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

ـ داليب ساين - نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي

ـ سامانثا باور - مدير وكالة التنمية الدولية

ـ هانتر بايدن، وهو نجل رئيس الولايات المتحدة

ـ هيلاري كلينتون - المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة

ـ أديوالي أدييمو: النائب الأول لوزير المالية

ـ ريتا جو لويس: رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

الخارجية الروسية: قرارات جديدة لتوسيع القائمة السوداء الروسية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها في إطار الرد بالمثل جاءت «نتيجة محتمة للنهج المتصف بالروسوفوبيا المتطرفة الذي تبنته الإدارة الأمريكية الحالية، التي تجاهلت كل اللباقة في سعيها اليائس للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، وراهنت على ردع روسيا المباشر».

وكشفت الخارجية الروسية عن أن قرارات جديدة ستأتي قريبا حول توسيع القائمة السوداء الروسية عبر إدراج مسؤولين كبار وعسكريين ومشرعين وخبراء وإعلاميين ورجال أعمال أمريكيين، معادين لروسيا أو متورطين في أنشطة تؤجج كراهية ضد موسكو وتدعم فرض تقييدات ضدها.