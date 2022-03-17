الزراعة: لدينا 171 منفذا ثابتا تعرض السلع بتخفيضات تصل إلى 30% «فيديو»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة وطفرة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات المواطن، وحماية الأمن الغذائي، لافتًا إلى انطلاق مهرجان التمور خلال الأيام المقبلة، بسبب الإقبال الكبير عليها، قُبيل شهر رمضان.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، أن هذه الفترة تشهد زيادة في الطلب على المنتجات الاستهلاكية، وبالتالي فإن الوزارة لديها مجموعة من المنافذ التي توفِّر احتياجات المواطن، مشيرًا إلى إطلاق مجموعة جديدة من المنافذ المتحركة لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق التي تكون في حاجة إلى المزيد من التدعيم.

أسواق ومنافذ ثابتة ومتحركة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن للوزارة 171 منفذًا في جميع المحافظات، جرى رفع كفاءتها، إضافة إلى مجموعة أخرى من المنافذ المتنقلة والأسواق، والتي تشهد تكثيف حجم المعروض والمتاح لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع: «بعض الأصناف التي عليها طلب كبير مثل التمور وياميش رمضان وغيرها من منتجات رمضان ندعمها في مثل هذه الأوقات، كما أن الخصومات في منافذنا تصل إلى 30% مقارنة بسعر السوق، وهو ما يمنح استقرارًا واتزانًا كبيرًا للأسعار، لتوفير مصادر بديلة للمواطن المصرية».

معامل الوزارة معتمدة دوليًا

وأشار إلى أن المدى السعري لمنتجات المنافذ واسع، وبالتالي يجرى ضمان تباين سعري كبير لتلبية كل شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة لديها جهات رقابية متعددة، مثل المعامل المعتمدة دوليًا في الإنتاج النباتي والحيواني، إضافة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكل الجهات المعنية التي تحصل على العينات بشكل عشوائي وفحصها للتأكد من سلامتها.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح

وأردف أنَّ مصر تجاوزت أزمات سابقة ويمكنها تجاوز الأزمات الحالية، مثل إتاحة القمح وتحقيق اكتفاء ذاتي في منتجات كثيرة، وتصدير الفائض عن احتياجات المواطنين، كما أنها أصبحت الدولة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة، كما تحتل مرتبة متقدمة في تصدير البطاطس والطماطم والعنب.