5 مقابر قديمة منقوشة.. الإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة السبت المقبل

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك «مرنرع»، بسقارة، والتي أسفرت عن اكتشاف 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول، بداخلها العديد من اللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

وحرص الدكتور خالد العناني على النزول إلى إحدى هذه المقابر التي تم الكشف عنها مع الدكتور مصطفي وزيري، لتفقد ما بها من نقوش ولقى أثرية موجودة بداخلها، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر لفريق العمل على المجهود الذي يقوم به جيل الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم بأياد مصرية خالصة.

المقبرة الأولى تحص أحد كبار رجال الدولة القديمة

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن المقبرة الأولى من المقابر المكتشفة لشخص يدعي «إيري»، أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران بصور تضم العديد من المناظر الجنائزية منها موائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة، كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة وتعمل البعثة الآن على تجميعها.

المقبرة الرابعة عبارة عن بئر مستطيلة على عمق 6 أمتار

أما المقبرة الثانية فتخص على الأرجح زوجة شخص يدعي «يارت»، وذلك بسبب قربها من مقبرته، وهي تتكون من بئر مستطيلة، والمقبرة الثالثة لشخص يدعي «ببى نفرحفايي»، والذي كان يشغل عدة مناصب منها السمير الأوحد، والمُشرف على البيت العظيم، والكاهن المُرتل، ومطهر البيت، بينما المقبرة الرابعة فهي عبارة عن بئر مستطيل الشكل يقع على عمق 6 أمتار تحت سطح الأرض لسيدة تدعي «بيتي»، والتي حملت لقبي «مزينة الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور».

أما عن المقبرة الخامسة فهي لشخص يدعى «حنو»، وتتكون من بئر مستطيلة الشكل على عمق 7 أمتار ويأتي من بين ألقابه المشرف على القصر الملكي والسمير الأوحد، والأمير الوراثي والعمدة، والمُشرف على البيت العظيم، وحامل أختام الوجه البحري، والمشرف على البستان.

وسوف تستمر البعثة في أعمال الحفائر بالموقع لاكتشاف المزيد من أسراره، حيث تعمل البعثة حاليا على تنظيف المقابر وجاري أعمال التوثيق الأثري لها.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت، أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الإكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة آثار سقارة، منها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر «واحتي»، والمشرف علي القصر الملكي «خوي»، وعدد من المقابر الخاصة بالقطط.

وسيتم الإعلان عن ذلك الكشف الأثري، السبت المقبل الموافق 19 مارس الجاري من الساعة 9 وحتى 11 صباحاً، في حضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة للرد على أية استفسارات عن الكشف الجديد.