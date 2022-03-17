التموين: نضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية، تصل إلى 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أنّه جرى إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات، تشمل داخلها السلع الرمضانية ‏والأخرى التي يحتاجها البيت المصري.

معارض أهلا رمضان

و‏أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه بمديري المديريات في المحافظات، إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلا رمضان، وتوافر السلع بها، مطالبا مديري المديريات بتخصيص عضو مسؤول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية، وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.‏

غرفة عمليات المعارض الرمضانية

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يترأس شخصيا غرفة العمليات في الوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات، والتي أُنشئت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، وأكد أنّه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضا.‏