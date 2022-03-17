التموين: نضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%
كتب:
وفاء الصعيدي
10:38 ص | الخميس 17 مارس 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية، تصل إلى 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%، موضحا أنّه جرى إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات، تشمل داخلها السلع الرمضانية والأخرى التي يحتاجها البيت المصري.
معارض أهلا رمضان
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه بمديري المديريات في المحافظات، إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلا رمضان، وتوافر السلع بها، مطالبا مديري المديريات بتخصيص عضو مسؤول من كل مديرية لمتابعة المعارض الرمضانية، وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.
غرفة عمليات المعارض الرمضانية
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير التموين والتجارة الداخلية يترأس شخصيا غرفة العمليات في الوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية بالمحافظات، والتي أُنشئت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، وأكد أنّه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضا.