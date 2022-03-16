التموين لـ المواطنين: أسعارنا الأرخص وتأثيرنا يصل إلى جميع القرى

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المجمعات الاستهلاكية متواجدة في كل المحافظات المختلفة في الإسكندرية والجيزة والصعيد، موضحًا أن السكر بـ10 جنيهات ونصف، والزيت اللتر بـ25 جنيه، والأرز الكيس بـ10 جنيهات، والفول بـ7.5 والعدس بـ11.25 جنيه، والصلصة 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس مكرونة 400 جرام بتكلفة 8 جنيهات، مؤكدًا أن التخفيضات من 20% إلى 25%.

جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، المذاع مساء اليوم، على فضائية «المحور»، أن هذه الأسعار منخفضة عن الأسعار الأخرى الموجودة في السوق، وأن القيادة السياسية تعمل على تقديم تخفيضات لمنع التلاعب بالأسعار من التجار.

ولفت إلى أن كوبونات العام الحالي يمكن استخدامها بدل الكراتين، إذ إنها تبدأ بأسعار 20 جنيها، و50 جنيها، و100 جنيه، و200 جنيه، ويمكن صرف غير المقتدر هذا الاحتياج الخاص به من خلال الكوبون، ولا يمكن استبداله للحصول على المال.

افتتاح معرض «أهلا رمضان» الأساسي نهاية الشهر الجاري

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الأسعار من خلال عدة مبادرات مختلفة، وتعاون جميع السلاسل التجارية الخاصة مع الوزارة لتقديم خدمات وتوفير السلع الأكثر احتياجًا ليصل التأثير للقرى وكل الأشخاص في مصر في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن وزير التموين طالب باستمرار معرض «أهلا رمضان» طوال الشهر، وسيتم افتتاح المعرض الرئيسي من 24 مارس حتى 1 أبريل بمشاركة 200 شركة عارضة في أرض المعارض، بتخفيضات من 20% إلى 25%.