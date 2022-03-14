رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية.. و5 شروط للمنصب

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لجنة اختيار العمداء بالجامعة، خلال اجتماعاتها؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التربية.

خطط تطوير الأداء

اللجنة ضمت كل من «الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أبو السعود محمد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية الأسبق جامعة بنها، والدكتورة محبات محمود حافظ أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق، والدكتور بطرس حافظ بطرس أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية للطفولة جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلي للجامعات».

خلال الاجتماع، اللجنة استمعت إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة، وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

معايير اختيار عمداء الكليات

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، فتحت لجنة اختيار عمداء الكليات، باب التقدم لعمادة كلية التربية في مقر الجامعة، وحددت الشروط، التي من بينها أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملًا بالكلية أو المعهد، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

وشملت شروط الترشح، ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.