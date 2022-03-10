رئيس جامعة بنها: القيادة السياسية تشجع المشاركة في مواجهة التحديات

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بالصناعة واحتياجات المجتمع، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية بمشاركة الجامعات في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة صلاح السعودي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعة والصناعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور سيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا، والدكتورة ناهد البرقي وكيل كلية العلوم، والسيد أبو وردة المدير التنفيذي لجمعية رجال الصناعة بالقليوبية.

التكامل بين الجامعة ومجتمع الصناعة

كما أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء على أهمية التكامل بين مجتمع الجامعة ومجتمع الصناعة من خلال إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة والاستفادة من إمكانات الجامعة وعلمائها وخبراتها وتقديم الحلول العلمية والاستشارات الهندسية والبحثية لكافة المشروعات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالعمل والتعاون المشترك مع جمعية رجال الصناعة بالقليوبية للتعرف على التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتقديم مقترحات الحلول المبنية على أسس علمية تطبيقية.

تطوير الصناعة المصرية

من جانبه، ثمن النائب صلاح السعودي المبادرة التي تقدمها جامعة بنها وعلمائها المتميزين في العديد من التخصصات والتي تهدف إلى التعاون الهادف لتطوير الصناعة والوصول إلى منتجات تلبي احتياجات العملاء.

وأشاد «السعودي» بإمكانيات جامعة بنها ومراكزها العلمية والبحثية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة فى مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة والمشروعات التي تقام على أرض القليوبية باعتبارها بيت الخبرة داخل المحافظة.