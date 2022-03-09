جامعة بنها: برنامج إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص يسهم في تطوير أداء العاملين

كرم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أعضاء فريق إدارة برنامج الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الجديد بإدارة الجامعة، لجهودهم في الارتقاء بالمنظومة وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

جاء التكريم بحضور الدكتور سيد الشريف، المشرف على إدارة الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة بنها، وحازم أمين، مدير عام الحسابات الخاصة، حيث جرى تكريم كلا من جيهان خالد محمد وسعيد عبد الحميد ورانيا كمال، أعضاء الفريق.

تحقيق أهداف التنمية

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية على هامش التكريم، إن الجامعة تسعى بكل السبل لدعم التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية وأهداف رؤية مصر 2030 وتشجيع القيادات الجامعية والعاملين على تطوير الأداء واستخدام النظم الحديثة، وهو ما حدث في تطبيق البرنامج الجديد لإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بإدارة الجامعة.

تطوير أداء العاملين

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن البرنامج الجديد للحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يسهم في تطوير أداء العاملين في هذه الوحدات في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مع مراعاة منح الفرص للكوادر الشبابية وتدريبهم وتأهيلهم بما يتواكب مع آليات التطوير، والذي أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

وأشار رئيس الجامعة أن التحول الرقمي يعتبر سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية، فهو برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة وطريقة عملها من أجل تقديم خدماتها للمستفيدين من الطلاب وهيئة التدريس والإداريين والمجتمع المدني بشكل أسرع.