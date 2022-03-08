جامعة بنها تحصل على 7 مهمات علمية وبعثتي دكتوراه وماجستير للعام الخامس

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ترشيح 9 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، ضمن الإعلان الخامس لخطة البعثات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حصلت الجامعة على 7 مهمات علمية وبعثتي دكتوراه وماجستير.

الانفتاح على العالم

وقال الدكتور جمال سوسه إنّ جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين للتقدم للإدارة المركزية للبعثات؛ للحصول على منح دراسية بالجامعات الدولية والذي بدوره يعمل علي تنمية مهاراتهم وكفاءتهم.

تفاصيل البعثات والمهمات العلمية

ونوّه الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بفوز الدكتور محمد فوزي ابراهيم عيسى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمهمة علمية للمجر، والدكتور إبراهيم عبد الغفار السيد خليفة بكلية الزراعة بمهمة علمية بالصين.

كما فاز الدكتور محمد فكري محمد ابراهيم بكلية الزراعة بمهمة علمية بماليزيا، والدكتور مصطفى محمد مجاهد بكلية العلوم بمهمة علمية لروسيا، والدكتور مصطفى محمد سعد بالطب البشري بمهمة علمية لإنجلترا، والدكتور محمود عبدالرحمن عبد اللطيف بكلية الهندسة بشبرا بمهمة علمية لفلندا، والدكتور عمر محمد الأمين عبدالرازق بكلية التربية الرياضية بمهمة علمية بدولة كندا.

وفاز الدكتور محمد محمد عبد الحليم بكلية الهندسة بشبرا ببعثة للحصول على درجة الماجستير في إنجلترا، كما حصلت الدكتورة مريم إبراهيم أنور بكلية التجارة على بعثة للحصول على درجة الدكتوراه في إنجلترا.

وأضاف الجيزاوي، أن المنح العلمية التى حصلت عليها جامعة بنها ضمن خطة البعثات تنوعت ما بين جهة الإيفاد، وضمت عددا من الجامعات المرموقة حول العالم وتشمل العلوم الهندسية، والتكنولوجية، والطبية، والزراعية، والرياضية، والتجارية.