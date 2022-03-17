تراجع الإقبال على شراء الذهب قبل عيد الأم .. وزيادة 7 جنيهات للجرام

سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الخميس، ارتفاعا بقيمة 7 جنيهات لمختلف العيارات، بحسب مؤشرات الأسعار المُعلنة من التجار، فيما ارتفع سعر الذهب عالميا ليسجل 26 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس مدعوما بمؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات في حدود 0.25% انخفاضا إلى مستويات أدنى الـ 98.4 نقطة، ومحليا، بيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 1.013 جنيه وبلغ عيار21 سعر 886 جنيها وسجل عيار 18 سعر 759جنيها.

عالميًا، بيعت الأوقية بسعر 1.935.69 دولار ، وبيع عيار 24 بسعر 62.23 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 57.04 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 54.45 دولار وبيع عيار 18 بسعر 46.67 دولار.

تراجع الإقبال على شراء الذهب

وأشار تجار الصاغة فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن استمرار أسعار الذهب في تسجيل زيادات جديدة ساهم في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، وخاصة لهدايا عيد الأم، وأكدوا أن تلك الزيادات رفعت قيمة مشغولات هدايا عيد الأم بنسبة 90 جنيها في الجرام الواحد بعد تأثر سوق الذهب بالحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لـ«نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، سيطرت على السوق حالة من الركود وتراجع الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، لصالح بيع «الذهب الكسر»، لتدبير احتياجات شهر رمضان.

وأضاف لـ«الوطن»، أن مواصلة صعود أسعار الذهب، تسببت في تراجع الإقبال على الشراء ترقباً لعودة الأسعار للانخفاض، لافتا إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة للذهب، ساهمت في الإقبال على بيع «الذهب الكسر»، لشراء احتياجات رمضان.

بيع الذهب الكسر مقابل الشراء

ويعد ارتفاع الأسعار محفزًا على البيع وليس الشراء وسط انشغال معظم الاسر بشراء مستلزمات الموسم الرمضاني، ما أسهم في تراجع الإقبال على شراء الذهب.

وكشف سكرتير شعبة الذهب بأن حالة الركود ستستمر حتى النصف الثاني من شهر رمضان المقبل استعداد لحفلات الخطوبة والزواج حيث يعد فصل الصيف من الشهور الأكثر طلبا على شراء المشغولات الذهبية .