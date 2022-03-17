وفاة الطفل اليمني صاحب العين الواحدة بعد 7 ساعات من ولادته

كشف «نزار هيثم»، المتحدث باسم محافظة عدن اليمنية، في تصريح لـ«الوطن»، عن وفاة الطفل الذي ولد بعين واحدة في حالة علمية نادرة، وذلك بعد سبع ساعات فقط من ولادته.

وأوضح «هيثم»، أن الإعلامي اليمني «كريم زراعي»، الذي نشر قصة ولادة الطفل بعين واحدة أكد أنه توفي بعد 7 ساعات، حيث جرت محاولات لإنعاش الطفل لكنها باءت بالفشل وتوفي.

تفاصيل ولادة الطفل اليمني ذي العين الواحدة

وكان الإعلامي اليمني كريم زراعي قال، أمس، إن اليمن شهد حالة ولادة نادرة لطفل بعين واحدة وذلك في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، وأن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

وجرت ولادة الطفل في مستشفى الهلال الطبي أمس، وتبين أن لديه تجويفا واحدا للعين، وعصبا بصريا واحدا، وتم وضعه في الحضانة، وفق الإعلامي اليمني حيث وضعت حالته قيد المراقبة.

الطفل اليمني ذو العين الواحدة ضمن 6 حالات نادرة

وذكرت مواقع يمنية أن الطفل كان بين 6 حالات على مستوى العالم خلال 500 سنة تقريبا، وأوضحت أن هذه الحالة تسمى بولادة ذي العين الواحدة.

وأوضحت المواقع اليمنية أن أول حالة سجلت كانت سنة 1665، وكان الطفل اليمني بحالة جيدة.