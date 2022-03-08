وفد يمني يقترح إنشاء خط ملاحي يربط مع مصر لتعزيز التبادل التجاري

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة محمد على مارم والسيد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى المصرى وأنور أحمد الملحق التجارة بالسفارة اليمنية يرافقهم أكثر من 20 مستثمرًا يمنيًا، لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري بين المستثمرين المصريين والجانب اليمني في قطاعات المواد الغذائية والسيراميك والأدوات الصحية والكهربائية والورقيات ومواد البناء والملابس الجاهزة.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور كل من: الأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعة والسيد بسيوني عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التعاون الدولي، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية.

سفير اليمن: نسعى لاستيراد منتجاتنا من القاهرة

رحب الدكتور سمير عارف بالحضور والسفير اليمني وكافة المستثمرين المرافقين له، مؤكدًا بأن مصر تسعى لتحقيق تكاملًا استثماريًا وتجاريًا بين الجانبين المصري واليمني، مؤكدًا بأن هناك تجارب ناجحة للمستثمرين اليمنيين في مصر في العديد من المجالات نسعى لتعزيزها وتطويرها.

وأوضح «عارف» بصفته نائبًا للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن مصر في خدمتهم و«سنسعى للتعاون مع المستثمرين اليمنيين في تسهيل مهمتهم داخل مصر مع مختلف الجهات، والهيئات الاقتصادية والحكومية»، مشيدًا بالتجار اليمنيين الذين لهم بصمة مهمة خاصة في المملكة العربية السعودية في مجالات التجارة والاستثمار.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الجمعية الجانب اليمني على التسهيلات الاستثمارية التي تمنحها مصر للمستثمرين على أراضيها، ووعدهم بالمساهمة في تذليل كافة العقبات التي يواجهونها في مصر.

السفير اليمني: مصر بلدنا الثاني

من جانبه عبر سفير اليمن بالقاهرة محمد على مارم عن سعادته باستضافة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، مؤكدًا بأن المستثمر اليمني يشعر بأن مصر بلده الثاني مدعومًا بتوجهات القيادة السياسية المصرية التي تسعى للانفتاح الاقتصادي تزامنًا مع إطلاق الجمهورية المصرية الجديدة.

واستطرد السفير اليمني: «يسعدنا أننا نكون شركاء في بناء مصر في هذه الفترة، وسعداء بوجود أكثر من مليون يمني في مصر يجدون سهولة في التعامل مع إخوانهم المصريين، كما أن رأس المال اليمني لا نسعى أن يخرج من مصر بقدر حبنا لهذا البلد وردًا لجميل هذا البلد علينا».

وقال سفير اليمن بالقاهرة: إن هناك هدفين رئيسيين لنا، الأول وهو أننا بحاجة لأن نستورد من مصر، والثاني أن يكون لدينا استقرارًا حقيقيًا لرأس المال اليمني في القاهرة».

دعوة للتعرف على القطاعات الاستثمارية

ودعا أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان الجانب اليمني لعقد مزيد من اللقاءات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات.

محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى بالقاهرة قال إن الجانب اليمني يسعى بقوة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن أولوياتنا بأن ننشأ مجلس استشاري داخل مجلس الأعمال اليمني يتولى جمع كل طلبات الاستيراد، ويقومون بتوجيهها لجمعية مستثمري العاشر من رمضان التي تمثل 35% من المصانع المصرية ونفس النسبة في الصادرات المصرية.

وأضاف أن المستثمر اليمني يسعى لرد الجميل لهذا البلد الذي يحتضن أكثر من مليون ونصف مواطن يمني، موضحًا: سندعو كل المستثمرين اليمنيين للاسثمار في مصر وزيادة التبادل التجاري بالتنسيق مع مصر بشكل أوسع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واقترح الجانب اليمني تأسيس شركة مصرية يمنية كخط ملاحي مصري يمني لتسهيل عملية التبادل التجاري والملاحة بين البلدين، وفي هذا المقترح رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا أنه من الممكن أيضًا أن نقوم بعقد اتفاقيات مع شركات الملاحة للحصول على كافة التسهيلات اللازمة.

على صعيد متصل قال السيد بسيوني عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة التعاون الدولي بأن الجمعية تفتح أبوابها لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين على أوسع نطاق، والمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات اليمنية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر واليمن هما جناحين لطائر واحد هو الأمة العربية.

اقتراح عمل مذكرة تفاهم

واقترحت الدكتور هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية عمل مذكرة تفاهم بين الجمعية والمركز الاستشارى التابع لمجلس الأعمال اليمني لتسهيل التبادل التجاري ومزيد من التواصل وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وانتهى الاجتماع بجولة أقامتها جمعية المستثمرين للجانب اليمني لزيادة عدة مصانع بالعاشر من رمضان أبرزهم مصنعي الأهرام لنظم الأمان وأرما للصناعات الغذائية.