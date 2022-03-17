وفد سعودي يزور الجناح المصري فى معرض MIPIM العقارى بفرنسا

استقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وفداً سعودياً حكومياً برئاسة وكيل وزارة الإسكان السعودي بجناح مصر في معرض MIPIM2022، العقارى الذى يقام بمدينة «كان» الفرنسية.

وتفقد الوفد السعودى أقسام الجناح، بداية من الجزء الذي يعرض مشروعات المدن الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان، وأقسام شركات القطاع الخاص المشاركة بجناح مصر.

وأشاد الوفد بحجم المشروعات التي تنفذها مصر والطفرة العمرانية التي تحدث حالياً، مثل مشروعات مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، كما تفقد الوفد السعودي العديد من مشروعات التطوير العقاري، واطلعوا على التجارب الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية.

ودعا الوفد السعودي ممثلى الوزارة والشركات المشاركة لتكثيف التعاون لتنفيذ مثل هذه الأفكار بالمملكة، وتنفيذ مشروعات التطوير العمراني والعقاري هناك.

من جانبه رحب المهندس خالد عباس بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، موجها لهم الشكر على زيارتهم للجناح المصرى، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا نهضة تنموية فى مختلف المجالات، ونحن مستعدون للتعاون التام بما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.