وزير الإسكان: أعمال بناء الهيكل الخرساني للبرج الهلالي الشمالي استغرقت 18 شهرا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الهلالي الشمالي، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستغرقت أعمال بناء الهيكل 18 شهرًا منذ الانتهاء من أعمال الأساسات في شهر سبتمبر 2020، حيث تم صب إجمالي 120 ألف م3 خرسانة مسلحة، وتم استخدام حديد التسليح بإجمالي 20 ألف طن، وحديد كابلات للبلاطات مُسبقة الشد، بإجمالي 250 طنا، والذي يمثل تقريبا 140 ألف م2 بلاطات مسلحة لأدوار البرج من سقف البدروم إلى سقف الدور الأخير.

البرج يحتوي على جزأين يربط بينهما كوبرى معدني

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، أنّ البرج يحتوي على جزأين يربط بينهما كوبرى معدني يبلغ طوله 36 مترًا وعرضه 24 مترًا، وذلك عند منسوب الدور السابع، ويحتوي الجزء الأكبر من البرج على فندق فيرمونت، بينما يحتوي الجزء الآخر على شقق فندقية، ويتكون البرج من دورين تحت الأرض و8 أدوار فوق الأرض، وتبلغ مساحة البدروم 42 ألف م2، مخصصة لانتظار السيارات، ومساحة الدور المتكرر للبرج 7 آلاف م2، وتحتوى الأدوار الـ3 «الأرضي السفلى، والأرضي، والأول»، على مركز تجارى كبير.

وفي السياق ذاته، شارك المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عمرو خطاب، رئيس طاقم العمل بوزارة الإسكان المشرف على المشروع، في الاحتفال الذى تم تنظيمه بمناسبة الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الهلالي، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي شركة دار الهندسة، والمقاول العام للمشروع «شركة CSCEC الصينية»، ومقاول الباطن «شركة الحاذق للمقاولات».