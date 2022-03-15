الإسكان: طرح 465 مقبرة بمدينتي «أكتوبر والشيخ زايد» ومحافظة الجيزة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لسكان مدن «6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - أحياء وضواحي الجيزة»، بنظام حق الانتفاع.

تفاصيل تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة

وأوضح نائب رئيس الهيئة، في بيان صحفي، أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 إلى 27 أبريل المقبل بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز المقابر

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية، ومن قاطني المناطق المذكورة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة له أو لأحد أفراد أسرته، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للمستحقين.