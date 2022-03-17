الحكومة توضح حقيقة تطعيم كبار السن بجرعة تنشيطية للقاح كورونا كل 3 أشهر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر، مُشددةً على أنّ الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر.

وتابعت الوزارة، أنّ الجرعة الثالثة يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مُشيرةً إلى أنّ نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.

بيان إصابات كورونا

وفي سياق متصل، صدر قرار بتحويل بيان مستجدات فيروس كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي، بناءً على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا على مدار 3 أسابيع متتالية، فضلا عن تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40%، واستقرار معدلات الوفيات.

وتوسعت الدولة في عملية التطعيمات بلقاح كورونا، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس، على أن يصدر ذلك البيان يوم السبت من كل أسبوع، وسيتضمن شرحا لكل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين، والإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

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