مصرع شخص وإصابة 7 في حادثتين متفرقتين بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 133 بنطاق ذات المركز، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى وادي النطرون

بالانتقال والفحص، تبين وفاة مهدي علي إبراهيم، 57 سنة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب حسبو عيد صالح، 38 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

وكان قد أصيب 5 أشخاص، أمس، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 بنطاق ذات المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المركز، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عمرو عادل عطية، 38 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد عمرو عادل، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح في الوجه، وعبدالمنعم عبدالله النايض، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في المخ، وعبدالمنعم عبدالجواد، 42 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد زكي الزيات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.