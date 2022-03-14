إصابة 10 بينهم 5 أطفال في تصادم «تروسيكل» وسيارة بالدقهلية

أصيب 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال، في حادث تصادم «تروسيكل» وسيارة على طريق «المنصورة – أجا»، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، أمام قرية «نوسا الغيط»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وجرى تحويل حالتين إلى مستشفى المنصورة الدولي، لخطورة حالتيهما، كما انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أجا، إلى مكان الحادث، لإزالة أثاره وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق أجا

تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة على طريق «المنصورة – أجا»، أمام قرية «نوسا الغيط»، ووجود عدد من الإصابات.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 10 مصابين، بينهم 5 أطفال، إلى مستشفى أجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتبين وجود حالتين من بين المصابين إصابتهما خطيرة، وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج.

نقل 10 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إن الحادث أسفر عن 10 مصابين، من بينهم مصابان تم تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، وهما «البنداري عبد الرحمن»، 60 سنة، لإصابته بكسور في 3 ضلوع ووجود ارتشاح دموي بالصدر من الجهة اليسرى، و«حمدية محمد»، 50 سنة، لوجود كسر بقاع الجمجمة، واشتباه نزيف داخلي بالمخ.

وأضاف المصدر أنه جرى تقديم الخدمة الطبية لعدد 8 مصابين في مستشفى أجا المركزي، وهم «محمد أحمد حسن»، 35 سنة، من محافظة دمياط، و9 مصابين آخرين، جميعهم من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وهم «منى سمير»، 50 سنة، و«ميادة رضا»، 16 سنة، و«رقية عطوة»، 10 سنوات، و«محمد عطوة»، 6 سنوات، و«حبيبة رضا»، 7 سنوات، و«إسراء أحمد»، عامين، و«عبير محمد محمد»، 33 سنة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.