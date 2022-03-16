إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 سيارات على طريق ديرب نجم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على أحد الطرق بدائرة مركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي العلاج، كما جرى إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بتصادم 4 سيارات وإصابة 7 مواطنين

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي، على طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم.

الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

وتبين إن الإصابات في معظمها بسيطة، وتنوعت ما بين كدمات وكسور وسحجات، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما قامت قوات الشرطة برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسبب وقوع الحادث، والاستماع للشهود والمصابين.