الإمارات: سنشجع أوبك على رفع مستويات إنتاج النفط

قال سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط، وستشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

الإمارات موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة

وقال العتيبة: «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية، لأكثر من 50 عامًا، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة، أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي»، والتزمت الإمارات، الأسبوع الماضي، بنفس مستويات إنتاج النفط مع روسيا، فيما يتعلق باتفاقية أوبك +.

وتشير تعليقات العتيبة، على الأرجح، إلى قرار في السياسة الإماراتية، من استقرار إنتاج النفط إلى زيادة إنتاج النفط، وبالتالي المساعدة في خفض أسعار الطاقة المرتفعة، وفي غضون ذلك، تعمل الإمارات العربية المتحدة أيضًا مع الولايات المتحدة، لتحديد موعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية لشبكة سي إن إن.

السعودية والإمارات قادرتان على زيادة الإنتاج

تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من القوى العالمية المنتجة للنفط، وقادرة على زيادة الإنتاج لخفض أسعار الطاقة المرتفعة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جهة أخرى، قال مسؤولون تنفيذيون في بعض أكبر منتجي النفط والغاز في العالم إنهم يكثفون إنتاجهم من الخام مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون وسط توقعات مع حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس سيحظرون البترول الروسي، رغم تحذير الشركات من ذلك.

وتعمل كل من إكسون موبيل وشيفرون على تعزيز إنتاج النفط في حقل حوض بيرميان العملاق في غرب تكساس ونيو مكسيكو ، وهي الاستراتيجيات التي وضعتها شركتا النفط العملاقان العام الماضي ولكنهما اكتسبتا إلحاحًا جديدًا بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 سنة.