«الغرف التجارية»: لدينا وفرة من اللحوم المستوردة وأسعارها في المتناول

قال مستوردون بالغرف التجارية، إن السوق متشبع من اللحوم المستوردة الهندي والبرازيلي، بالرغم من زيادة الطلب من عدد كبير من المطاعم والمحلات والفنادق وأعمال الخير الخاصة بشهر رمضان.

ولفت المستوردون في حديثهم لـ«الوطن»، إلى وجود وفرة في السوق، وليس هناك حاجة لمزيد من الاستيراد، واستبعدوا حدوث أي ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية، متوقعين أن يمر شهر رمضان المبارك دون أي أزمات سعرية أو خاصة بالطلب، أما فيما بعد شهر رمضان فإن المؤشرات ما زالت غير واضحة، حيث تعتمد بشكل كبير على مصير الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن أسعار اللحوم المستوردة الهندي تراوحت بين 51 و54 و57 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما يباع الطن بسعر 3300 دولار، وفق حديث رئيس الغرفة لـ«الوطن».

وأكد «صقر» أن سعر اللحوم المستوردة البرازيلي، يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا حسب القطعية بالمقارنة بسعر اللحوم الخلفي، والتي تلاقي إقبالًا كبيرًا من جانب المطاعم والفنادق ومنها «الوش، السمانة، الفليتو، الضهر، الكلاتة والروزبييف»، ليباع الوش البرازيلي بسعر 100 جنيه، وكذلك السمانة والفليتو والروزبييف بسعر 200 جنيه، كما أن استقرار سعر اللحوم المستوردة يقلل من ارتفاع سعر اللحوم البلدي.

رئيس شعبة اللحوم: المجمعات الاستهلاكية قللت من ارتفاع الأسعار

ومن جانبه، يقول محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، إن منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تبيع اللحوم، قللت من حدة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي كونها تبيع اللحوم بأسعار تنافسية، وهو ما يجعل فرصة المستهلك في الاختيار أكبر.

ووجه رئيس شعبة اللحوم نصائح إلى المواطنين عند ارتفاع الأسعار، بأن المستهلك إذا وجد أن سعر كيلو اللحمة لدى الجزار أعلى من مقدرته على الشراء، فهناك حلول بديلة متمثلة في لحوم منافذ الدولة وهناك أيضا البلدي المستورد، لافتًا إلى أن الكندوز يتراوح بين 160 و170 جنيها.

استيراد مصر من اللحوم البرازيلية من 50 إلى 60%

ويذكر أن مصر تستورد اللحوم المجمدة من دولتي البرازيل والهند وتعتمد بنسبة من 50 إلى 60% على اللحوم البرازيلية، وتستورد 150 ألف طن سنويا، بينما تستورد 100 ألف طن من الهند، إضافة إلى واردات اللحوم من أستراليا ونيوزيلندا وأوروجواي وباراجواي، بحسب تقارير لجنة الأسعار بالغرف التجارية.