«إحلال السيارات»: لم ندرج علامات تجارية جديدة .. والباب مفتوح بشروط

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج عن عدم دخول سيارات جديدة من علامات تجارية أو ماركات أخرى بخلاف المعتمدة داخل المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في شهر يناير 2021 وحتى انتهاء النصف الأول من شهر مارس الحالي.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الرئاسية لـ«الوطن»، أنّ المبادرة لم تدخل أية تعديلات جديدة على العلامات التجارية أو الماركات الجديدة بخلاف العلامات والماركات التجارية المتفق عليها.

وأضاف «عوض»، أن دخول سيارات من علامات أو ماركات تجارية جديدة بخلاف الموجودة داخل المبادرة متاح في أي وقت طالما أنّ السيارات ذات العلامات أو الماركات مستوفاة لشروط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة.

45% من إجمالي مكونات السيارة الجديدة شرط اعتماد الماركات في المبادرة

وأوضح أن أهم شروط دخول العلامات التجارية أو الماركات يعود إلى ضرورة مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة التي تقرها الجهات المعنية، مشيراً إلى أن ابرز تلك المواصفات هو أن تحتوى العلامة التجارية الجديدة الراغبة في المشاركة على مكون محلي لا يقل عن 45% من إجمالي مكونات السيارة الجديدة أو العلامة التجارية الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات على أن المبادرة الرئاسية تتمتع بالمرونة الكافية لتلافي المعوقات التي تواجه الراغبين في المشاركة بالمبادرة لافتاً إلى أن المبادرة سهلت من إمكانية تغيير مكان صاحب السيارة حال التقديم في المبادرة بعنوان آخر أو سابق لافتاً إلى أنه في تلك الحالة يجب على المواطن رفع المستندات التي تدل على محل الإقامة الحالية عبر إيصالات المرافق أو عقود الإيجار أو التمليك للتيسير على المتقدمين ولتسريع وتيرة الاستعلام لسهولة تسليم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.