ضبط شخص لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال المواطنين بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 5 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من قيام (تاجر مصوغات ذهبية، مقيم بجرجا بمحافظة سوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه من المُبلغين، حيث توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية وأغلق هواتفه المحمولة وقام بالاختفاء والهروب، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه..وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

ضبط شخصين بالبحيرة كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (شخصين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائهما راغبى الحصول عليها مقابل حصولهما على مبالغ مالية نظير ذلك وأنهما يتخذان من مكتب مملوك لأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش المكتب تم ضبط (عدد 28 "تقرير طبى، نماذج كشوف طبية، كارت متابعة لقاح فيروس كورونا" جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوبة لجهات حكومية - جهاز حاسب بمشتملاته - طابعة ألوان - هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى).

بمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.