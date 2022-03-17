ضبط 1331 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1331) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (أكثر من 110 طن سلع غذائية) ، (2) قضية حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات (86 طن "حديد تسليح") ، و(2) قضية بيع بأزيد مواد بناء بإجمالى مضبوطات (بأكثر من 173 طن) ، (5) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (2 طن – 150 إسطوانة) ، و(82) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات (أكثر من 611 طن – 1270 رغيف - 14 إسطوانة) بإجمالى مضبوطات (أكثر من 983 طن – 164 إسطوانة – 1270 رغيف) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (255 طن أعلاف حيوانية) لعدم الأعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (170 طن سلع غذائية "مكرونة") منتج نهائى لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (171 طن مواد بناء "حديد تسليح - أسمنت - جبس") بدون مستندات تم تخزينها لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (110 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 5000 عبوة شكائر فارغة معدة للتعبئة).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (4 طن لحوم وكبدة مُجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (9 طن سلع غذائية "مكرونة – دقيق أبيض - زيت طعام – عصائر – حلاوة" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (4 طن سلع غذائية " دقيق أبيض - زيت طعام – سكر حر " بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 4 طن سلع غذائية " مكرونة - زيت طعام – سكر حر " بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 4 طن "دقيق أبيض - زيت طعام – أرز أبيض- سكر حر - مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (4 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 750 رغيف خبز لعرضه للبيع بدون الإعلان عن الأسعار بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول).. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (80 طن مواد بناء "حديد تسليح") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن شونة لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 33 طن "مسلى – دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (أكثر من 17 طن "دقيق أبيض" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها).. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن حبوب) بمحافظة القليوبية.

ضبط (18طن "نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن غلال) بمحافظة أسيوط.

ضبط (7 طن "أعلاف حيوانية" – 5 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 9 طن "مكرونة" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (6طن "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (6طن مواد بناء "حديد تسليح" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 6طن "سكر حر – مشروبات غازية – منتجات ألبان – شاى" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 طن "أرز أبيض" معبأة داخل عبوات وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك مخبز بلدى كائن بمحافظة أسوان) لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها (أكثر من طن دقيق بلدى) قام ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة سوهاج) لتصرفه فى عدد (150 إسطوانة بوتاجاز بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

ضبط (أكثر من 3 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2 طن "أسماك مملحة فسيخ" معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (أكثر من 3 طن "زيت طعام – عصائر – خل طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3874) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13552) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (191) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (198) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته 750 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال تواجده بدائرة القسم.. لقيامة ببيع الألعاب النارية، وعثر بحوزته على كرتونه بداخلها عدد (750 ألف) قطعة "ألعاب نارية" مختلف الأشكال والأحجام.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.. بقصد الإتجار

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء القيام بأعمال التأمين بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما سيارة "بدون ترخيص- قيادة أحدهما) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,300 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية