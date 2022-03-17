ضبط شخص بالبحيرة لاستيلائه على مستلزمات طبية بمليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مالكى شركة للمستلزمات الطبية).. بقيام (صيدلى ونائب مدير إحدى المستشفيات بالبحيرة) بالإستيلاء على مستلزمات طبية من الشركة الخاصة بهما بما هو قيمته مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه دون سداد قيمة تلك المستلزمات للشركة الخاصة بهما ودون توريدها للمستشفى محل عمله.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بإستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2021 كونه المنوط به إستلام المستلزمات الطبية من الشركة المملوكة للمُبلغين والتى تقوم بتوريد تلك المستلزمات للمستشفى، وقيامه بإختلاس تلك المستلزمات والتى قُدرت قيمتها بالمبلغ المشار إليه دون توريدها لمخازن المستشفى "محل عمله" وقام ببيعها فى السوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه وعدم سداد قيمتها للشركة الموردة وهو الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.