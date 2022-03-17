محافظ مطروح يستجيب للمواطنين.. علاج على نفقة الدولة ومساعدات مالية

استجاب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لبعض المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية بالعلاج على نفقة المحافظة في مستشفيات خارج مطروح، كذلك تقديم مساعدات مالية واجتماعية وإنهاء إجراءات آخرين لصرف معاشات لهم ومساعدتهم في حياتهم الأسرية، وذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمتابعة الشكاوى المقدمة للأهالي.

محافظ مطروح يسمع لشكاوى المواطنين

وحرص محافظ مطروح قبل صعوده إلى مكتبه بالمحافظة، على المرور على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حرصا على المتابعة المستمرة لمطالب واحتياجات أهالي مطروح، وخلال تفقده لأعمال المركز، استوقفه بعض المواطنين، واستمع إلى شكاواهم ولبى مطالبهم بشكل عاجل.

ووجه «شعيب» رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح والإسراع فى استخراج المستندات المطلوبة في معاش «تكافل وكرامة»، لعدد من المواطنين خاصة كبار السن، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمعاشاتهم، والتنسيق مع مديرية الصحة فى عمل التقارير اللازمة لتحويل حالة إلى مستشفى مصطفى كامل في الإسكندرية نظرا لظروفها الصحية الصعبة.

كما وجه المحافظ باستمرار المساعدة الشهرية لأحد المواطنين لإعانته نظرا لظروفه الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

تلبية احتياجات المواطنين في مطروح

وأوضح محافظ مطروح حرص جميع الجهات المعنية في المحافظة على تقديم جميع الدعم وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين والعمل على سرعة تنفيذها، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يساهم في تخفيف الأعباء عنهم، ويتواصل مع الجميع سواء من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، أو خلال الجولات الميدانية أو اللقاءات الدورية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصالات، بالإضافة إلى عقد لقاءات خاصة مع بعض المواطنين معه شخصيا للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.