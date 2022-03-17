فصل موظف بالبحر الأحمر لسرقة 107 آلاف جنيه من خزينة مصلحة حكومية

أصدرت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر، حكما بفصل موظف من الخدمة يدعى «ع.د»، يعمل بوظيفة خدمات معاونة بإحدى المصالح الحكومية بمدينة سفاجا، بمجازاته بفصله من الخدمة وذلك في الدعوى رقم 24 لسنة 1 ق، وذلك بتهمة الاستيلاء على مبلغ 107 آلاف جنيه بدون َوجه حق من الخزينة عن طريق سرقة مفتاح الخزينة.

فصل عامل خدمات معاونة

بدأت الواقعة عندما أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار بسام حافظ مدير النيابة المدعو «ع. د»، الذي يعمل بوظيفة عامل خدمات معاونة إلى المحكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة بدون وجه حق، وأظهرت التحقيقات في القضية رقم 106 لسنة 2020 التى باشرها المستشار محمود نايل رئيس النيابة، قيام المذكور بسرقة مفتاح الخزينة عن طريق مغافلة مدير المصلحة والاستيلاء على ما بها من أموال وتبين أن المبلغ قيمته 107 آلاف جنيه.

واعترف المتهم في التحقيقات بسرقته المبلغ المالي عن طريق سرقة مفتاح الخزينة وأخذ ما بها من أموال وأعاد المفتاح للمدير دون أن يشعر، وفسر فعلته بمروره بضائقة مالية.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة

وفي سياق آخر أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة الغردقة وهي منطقة بنك القاهرة ومنطقة الأولدفيك وعمارات الصفوة وذلك يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.