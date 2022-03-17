 توجيهات مهمة من «التعليم» للمدارس بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وجّهت عدة مديريات تعليمية خطابات مهمة للإدارات التابعة، بشأن آلية عقد اختبارت طلاب الصف الرابع الابتدائي، بعد دمج اختبار شهري فبراير ومارس المقرر عقدهما في الفصل الدراسي الثاني، وعقده يوم السبت 2 أبريل 2022، وينتهي يوم 6 من نفس الشهر، وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضور معلمى رابعة ابتدائي فقط يوم السبت.. اليوم الدراسي حصتان

ووجهت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، بعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس يوم السبت بجميع المدارس بوجود مدرسي الصف الرابع فقط، على أن يغادر الطلاب المدرسة بعد الامتحان (اليوم الدراسي حصتان للامتحان فقط).

وقالت المديريات إن الأسئلة تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر حتي نهاية مارس، ويكون لكل مادة 15 سؤالاً، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وأشار الخطاب إلى أن وضع الأسئلة يجرى عن طريق موجِّهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك المعرفة، على أن يكون لكل مدرسة امتحان منفصل.

جدول امتحانات شهري فبراير ومارس لرابعة ابتدائي

- السبت 2 أبريل 2022 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 3 أبريل 2022 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الاثنين 3 أبريل 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT.

-الثلاثاء 5 أبريل 2022 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 6 أبريل 2022 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لرابعة ابتدائي

- الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، لمدة ساعتين ونصف.

- الاثنين 9 مايو 2022 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict، لمدة ساعة ونصف.

- يوم 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 12 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات، لمدة ساعة ونصف.