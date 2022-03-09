«التعليم» تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وامتحانات «رابعة ابتدائي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، يسير بصورة منتظمة، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

الترم الثاني لم يتأثر بمتحور أوميكرون

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الترم الثاني يسير بشكل منضبط ومنتظم، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتا إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، لم يؤثر على الدراسة، موضحًا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها أولًا بأول، للحد من انتشار فيروس كورونا.

لم نرصد إصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ خلال الترم الثاني

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد إصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية في المدارس بعد مرور 3 أسابيع من بداية الترم الثاني، مؤكدا عدم تغيير مواعيد الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان المبارك، منوها إلى أن الوزارة أنهت جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، لإعلانها قريبا على الطلاب.

وزير التعليم: عقد الاختبارات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2 أبريل

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدراسة تسير بشكل منضبط، والحضور والغياب يسجل بشكل يومي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأن كورونا ليس لديها تأثير على الدراسة، موضحا أن اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، تبدأ يوم 2 أبريل المقبل حتى 6 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم 8 مايو المقبل وحتى 12 من نفس الشهر.