حمدي بتشان يهاجم مطربي المهرجانات: «الفلوس مش بتعمل تاريخ»

قال حمدي بتشان أحد أشهر نجوم الغناء الشعبي في فترة التسعينيات، إنه يؤيد قرارات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بشأن طريقته في التعامل مع مطربي المهرجانات، وإيقاف بعض الأسماء لتقنين أوضاعهم، باعتباره المسئول الأول عن النقابة، وعن ذوق الفن في مصر، وله كل الحق في أي تصرف يلجأ إليه.

وأضاف «بتشان» خلال تصريحاته مع تليفزيون «الوطن» إنَّ وجهة نظر نقيب الموسيقيين يجب احترامها، ويجب مساندته ودعمه لوقف أي إسفاف، والحد من أي فن لايليق باسم مصر: «بلد أم كلثوم ونجومها أساطير الزمن، وبالتالي مينفعش تكون المهرجانات دي ثقافتنا اللي بنقدمها للناس، خصوصًا وأن الفن هو القوى الناعمة والأمن القومي لمصر، ويجب الحفاظ على الأجيال الجديدة مش عايزينهم بلطجية».

من يمول المهرجانات هدفه تدمير الفن المصري

وأشار إلى أنَّ أغاني المهرجانات مجرد ظاهرة سريعة الاختفاء، لأنها لا تقدم فنًا حقيقيًا، متابعًا: «ده مش ذوق المصريين، هما بيجيبوا مشاهدات لكن يجب معرفة مين وراهم ومين اللي بيمولهم عشان تدمير الفن في مصر».

المهرجانات ظاهرة سريعة الاختفاء «ده مش ذوق مصر»

واستطرد حمدي بتشان: «لو في مطرب منهم بيعرف يغني كويس ليه ميختارش كلام كويس يقدمه للشباب بشكل جميل، بعيدًا عن الكلمات غير اللائقة، ومن لديه موهبة عليه أن يثقف نفسه موسيقيًا ويجتهد عشان ينجحوا ويكسروا الدنيا ويعملوا تاريخ».

وتابع: «نجوم زمان سابوا تاريخ وعلامات، لأن الحكاية مش مجرد فلوس، الفن لا يقاس بالفلوس، والموهبة محدش يقدر يشتريها، في شهرة تكون وليدة صدفة وسرعان ما تختفي كأنهم مجوش، وفي شهرة تكمل مع الناس وتعيش معاهم، لأن الحاجة الحقيقية بتعيش مع الناس وتكمل».