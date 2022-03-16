الجمهور يتفاعل مع تعليق هاني شاكر على أزمة ويجز: الله يرحم زمن الفن الجميل

أثنى قطاع كبير من الجمهور على تعليق هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على إطلالة مغني الراب ويجز التي ظهر بها في حفله الأخير، داخل المملكة العربية السعودية، وطالته بسببها العديد من الانتقادات، إذ ظهر مغني الراب مرتديا ملابس غريبة عبارة عن بدلة وشورت.

وقال أحد المتابعين عن تعليق هاني شاكر على أزمة ويجز، قائلًا: «والله يا فنان يا أمير الغناء العربي من بعد عمالقة الفن والطرب وأنت الباقي من معاصريهم وربنا يعطيك الصحة ويطولنا في عمرك لأنك آخر ثمرة طرحت من أشجار الفن الأصيل وما نراه الآن على الساحة الفنية يثير الحزن والشفقة على الفن الجميل إلا من رحم ربى».

الجمهور يتفاعل مع تعليق هاني شاكر على إطلالة ويجز

وأضاف آخر: «لنا الله في المناظر اللي بنشوفها الأيام دي والأصوات والكلمات وحاجه مفيهاش لا ذوق ولا فن ولا رقي.. حاجة تموع النفس»، فيما قال أحد المتابعين «الله يرحم زمن الفن الجميل وقت ما كان للمسرح شموخ والفنان واقف كأنه إبداع خارج من لوحة فنان».

وأبدى متابع إعجابه بـ تعليق هاني شاكر، قائلًا: «تخيل إحنا وصلنا لمرحلة انحدار فني لما تلاقي واحد المفروض مطرب لابس اللبس ده».

متابع يهاجم هاني شاكر بعد موقفه تجاه ويجز: ده اللي قدرت عليه؟

فيما تساءل أحد المتابعين عن موقف نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، تجاه مغني الراب، قائلًا: «ده اللي حضرتك قدرت عليه وأنت تملك مسئولية اتخاذ إجراء؟.. انا لو منك أقدم استقالتي حفظا لتاريخ البلد كلها طالما مش هتقدر تكون مؤثر وتمنع ده بكل قوة، أحيانا الضعف بيخلي المرض ينتشر أكتر، لو خايف على مركزك خاف من ربنا لأنك مسؤول وتقدر تاخد إجراءات كتير بالتعاون مع قيادات الدولة، تقدر بصوتك اللي ياما حبينا نسمعه في أغاني توصل رسالة قوية لقيادات الدولة تاخذ إجراء صارم وتخلي مسؤوليتك لأن حساب ربنا مش هيكون سهل، الفن ذوق وأخلاق واحترام مش عبث وشورت وهدوم بالية، الفن رسالة تقدم حضارة وطن مش تعريه بالمنظر دا، كفاية ضعف وخوف».

وكان هاني شاكر علق على إطلالة ويجز، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بعد أن سألت أكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت».