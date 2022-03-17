التعليم: إعلان نتائج التحقيق في مخالفات مدرسة قومية بالمعادي فور انتهائها

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التحقيقات بشأن المخالفات المرصودة بمدرسة القناة القومية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، ما زالت جارية وقيد التحقيق.

تحقيقات مدرسة القناة القومية بالمعادي

واتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات الاحترازية والقانونية، حرصًا على ضمان سير وسرية التحقيقات، موضحة أنّه سيتم إعلان النتائج عند الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مؤسسات الدولة المعنية.

وأكدت الوزارة أنّها تقف موقف الحياد من الجميع، وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية التي تضمن انضباط العملية التعليمية وأداء المعلمين لواجبهم بالكامل، وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسي، مع التأكيد على عدم تدخل أولياء الأمور في الشؤون الإدارية والقانونية للمدرسة بأي من الأشكال حرصًا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي والتربوي.