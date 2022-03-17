قرار حاسم من «التعليم» بشأن تدريس «الفرنسية» لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف تدريس مادة اللغة الفرنسية كمستوى رفيع للمدارس الرسمية المتميزة لغات، للعام الدراسي الحالي، وهو ما يتعلق بكتاب «1 Alex et Zoeُ» والذي يتم تدريسه بدءًا من الصف الرابع الابتدائي.

ووفق الوزارة، أفاد مركز تطوير المناهج، بأنّ «السلسلة موضع السؤال قائمة لحين الانتهاء من إعداد الإطار العام لتدريس اللغات الأجنبية الثانية كمستوى رفيع في المدارس الرسمية المتميزة لغات في الوقت الحالي ثم إعداد سلسلة تناسب الإطار الجديد فيما بعد».

الإبقاء على مناهج اللغات الأجنبية الثانية كمستوى رفيع

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات والإدارات التعليمية، أنّه سيتم الإبقاء على تدريس مناهج اللغات الأجنبية الثانية كمستوى رفيع في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات بدءًا من الصف الرابع الابتدائي لطلاب النظام التعليمي الجديد.

وأشارت إلى أنّ طالب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقه الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما Connect up وConnect pius.