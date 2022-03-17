وزير التعليم لـ«الوطن»: زيادة أيام الدراسة خلال العام المقبل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مد الفترة المقررة للعام الدراسي الجاري، موضحاً أن المد ليس هذا العام، وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

المواعيد الكاملة لامتحانات الصف الدراسي الثاني 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 كالتالي:

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022.

- بدء امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

- مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 97 يومًا بعد حذف أيام الجُمع والإجازات الرسمية.

- يُخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس

-امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

-امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

-امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الاثنين 3 أبريل 2022.

-امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

-امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2022:

-امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 8 مايو 2022 لمدة ساعتين ونصف.

-امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم الاثنين 9 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

-امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

-امتحان مادة اللغة الإنجليزية 11 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

-امتحان مادة الرياضيات الخميس 12 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

نظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات تعقد ورقيًا وتختلف من مدرسة لأخرى، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع اللجان الامتحانية.