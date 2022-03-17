«الغرف التجارية» تنصح بشراء الفضة في عيد الأم: «سعرها 182 جنيها»

نصح عدد كبير من تجار الصاغة بشراء هدايا عيد الأم 2022 من الفضة، وخاصة للأمهات التى تقل أعمارهن عن 50 عاما كبديل لشراء الهدايا الذهبية، من خلال عدة أماكن ومنها محلات الصاغة بالحسين وحارة اليهود والعتبة وميدان الجامع، للحصول على أفضل من الأسعار.

وطالب التجار المواطنين، بتوخي الحذر أثناء شرائهم للفضة غير موضوع عليها الختم، فأي فضة لا يوجد عليها أي نوع من أنواع الأختام، لن تكون أصلية، ولابد أن يكون الختم رقمًا ولا يخرج عن 925 أو 900 أو 800، فهذه الأرقام تعبر عن نسبة الفضة التي توجد في المنتج الذي ترغب بشراءه من ثم يمكنك الاختيار من بينها، ولكن أفضلها الذي يحمل رقم 925، وفقًا لحديث نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن».

السلسة الفضة تبدأ من 182 جنيها

وقال «نجيب»، إن الراغبين فى شراء هدايا من الفضة لعيد الأم، هى الأفضل حاليا، حيث تتراوح أسعار السلسلة والغويشة من 182 إلى 500 جنيه حسب النوع والجرامات، لافتا إلى وجود إقبال على تشكيلات من الفضة من جانب المواطنين لأنها لا تختلف كثيرا عن الذهب الأبيض.

أسعار الفضة اليوم

- أونصة الفضة تباع بسعر 394.893 جنيه.

- الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 تباع بسعر 12.67 جنيه.

- سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958، 12.15 جنيه.

- سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925، 11.73 جنيه.

- سعر بيع جرام العملات الفضة عيار 900 هو 11.42جنيه.

- سعر جرام المجوهرات الفضة عيار 800 تباع بسعر هو 10.15 جنيه.

- سعر سبيكة الفضة 50 جرام 639.49 جنيه.

- سبيكة الفضة 100جرام تباع بسعر 1.278.98 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام تباع بسعر 2.557.97 جنيه.

- سبيكة الفضة 250 جرام تباع بسعر 3.197.46 جنيه.

- سبيكة 500 جرام 6.394.92 جنيه.

- سبيكة كيلو فضة تباع بسعر 12.789.83 جنيه.

- ريال فضة سعودى يباع بسعر 149.00 جنيه.