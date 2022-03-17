نجوم الفن ينعون والد الملحن «خالد عز» على مواقع التواصل الاجتماعي

يعيش الملحن «خالد عز»، حالة من الحزن الشديد على وفاة والده الذي يعد من أبرز ملحني جيله، حيث نجح في ترك بصمة هامة في حياة معظم مطربي الوطن العربي.

تعليقات نجوم الفن بعد وفاة والد الملحن خالد عز

وتوالت التعليقات من نجوم الفن والإعلام، لتقديم واجب العزاء في الفقيد، وكتب الشاعر الغنائي ومطرب الراب «خالد تاج الدين»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وفاة والد الملحن خالد عز: «البقاء لله والد صديقي الملحن خالد عز فى ذمة الله»، دون الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب أيمن بهجت قمر، «خالص العزاء لأخي وصديقي خالد عز في وفاة المغفور له والده البقاء لله».

موعد ومكان جنازة والد الملحن خالد عز

وأعلن المايسترو أحمد القاضي، موعد ومكان جنازة والد الملحن خالد عز، لافتا إلى أنها ستكون بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ومن المقرر دفن الجثمان في مقابر العائلة بالإسماعيلية .

معلومات عن الملحن خالد عز

ينتمى الملحن خالد عز لعائلة فنية فوالده كان أحد أعضاء الفرقة الماسية، وعقب إنهائه دراسته الثانوية التحق «عز»، بكلية التربية الموسيقية، ولّحن أولى أغنياته للفنانة سميرة سعيد، وهو لايزال طالباً بعدها انطلق ليتعاون مع معظم مطربي الوطن العربي وعلى رأسهم: «عمرو دياب، أصالة، إليسا».

الملحن خالد عز، وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «أبو العروسة 3»، وقدم أيضا بعض الأغاني بصوته، ومنها «متزعليش».

مسلسل «أبو العروسة 3» يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته: «سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل».