لو عايز تتبرع مع اقتراب شهر رمضان..أرقام الجمعيات الخيرية في المحافظات

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بدأ الكثير من محبي التصدق، شراء كرتونة رمضان لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهناك الكثير ممن يحبون التبرع للجمعيات، ما يجعلهم يبحثون عن أرقام الهواتف الخاصة بالتبرع للجمعيات الخيرية المختلفة، حرصا منهم على الصدقات والزكاة خلال شهر رمضان الكريم.

وسعيا من بوابة «الوطن»، لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أرقام التبرع الخاصة بالجمعيات الرسمية، وفق المواقع الرسمية لها، للتسهيل على الراغبين في التبرع الوصول إليها، وجاءت كالتالي:

أرقام تبرع مصر الخير

- محافظة القاهرة: توفر مؤسسة مصر الخير أرقام تليفونات للتبرع في محافظة القاهرة على الرقم 28452015 أو 28452014 أو 28452012، وعلى الفاكس برقم 28452483.

- محافظة بني سويف: يمكن الاتصال من محافظة بني سويف على الرقم 01285555320 أو 01211152246 أو 822280175.

- محافظة المنيا: توفر المؤسسة رقم هاتف للتبرع في محافظة المنيا وهو 862093470.

- محافظة أسيوط: ويمكن الاتصال من محافظة أسيوط على الرقم 0882058987.

- مرسى مطروح: يمكن الاتصال من محافظة مرسى مطروح على الرقم 464930033.

أرقام تبرع جمعية رسالة

- محافظتا القاهرة والجيزة: يمكن الاتصال على الرقم 19450.

- محافظة الإسكندرية: يمكن الاتصال من محافظة الإسكندرية على الرقم 034193501 أو 034193500 .

- محافظة أسيوط: كما يمكنكم الاتصال من محافظة أسيوط على الرقم 01021433422 أو ‪088 2147166‬‏.

- محافظة الغردقة: وتتيح جمعية رسالة للمواطنين الاتصال على الرقم 01014095303 .

- محافظة أسوان: ويمكن الاتصال من محافظة أسوان على الرقم 01149855532 أو 01020806269.

أرقام التبرع لجمعية الأورمان

وحددت جمعية الأورمان رقم هاتف موحد للتبرع على جميع مستوى محافظات مصر وهو 19455

أرقام تبرع مؤسسة معا لإنقاذ إنسان

كما حددت مؤسسة معا لإنقاذ إنسان رقم هاتف موحد أيضا للتبرع، وعلى الراغبين في التبرع للمؤسسة الاتصال على الرقم 01210810856.