ضبط نصابي «الجمعيات الخيرية» و«البيانات الإلكترونية» وتوظيف الأموال خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من عدد من المواطنين مقيمين في الغربية، بأنّ أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 2,744,000 مليون جنيه، وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، مارس نشاطا احتياليا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها بالمخالفة للقانون، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما ضبطت قوات الأمن، أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستغلالها في إجراء عمليات شراء، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، استولى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصه بالعديد من عملاء البنوك، واستخدمها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونية احتيالية وحصل على المنتجات بالتعامل مع مندوبي المواقع بالطريق العام لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم يستلم المنتجات والبضائع ويعيد بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها.

ضبط المتهم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وأضافت التحريات أنّ المتهم يسرق بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة أشخاص خارج البلاد، من خلال استخدام أكواد وشفرات تمكنه من الاستيلاء على تلك البيانات واستخدامها عقب ذلك في إجراء العديد من عمليات الشراء المشار إليها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفين محمولين، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، بفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الأدلة التي تُشير إلى نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أنّ أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، له معلومات جناية، ينصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إقراضهم قروض حسنة من إحدى المؤسسات الخيرية عبر الإعلان من خلال عدد من القنوات الفضائية، وإعلانه عن أرقام هواتف للتواصل من خلالها، على أن يقوم طالب القرض بتحويل مبلغ كرسوم إدارية عبر حوالة بريدية باسم المتهم.

ضبط نصاب باسم «جمعيات خيرية»

وأضافت التحريات أنّ المتهم نصب على عدد من المواطنين، واستولى منهم على مبالغ مالية، وبمناقشتهم أيدوا ما جاء بالفحص واتهموا المذكور بالنصب، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته «3 هواتف محمولة بعدد 4 خطوط، 11 صورة حوالة بريدية مرسلة له، 7 شيكات بنكية فارغة من البيانات باسم ذات المؤسسة الخيرية المشار إليها»، وبمواجهته أقر بارتكابه وقائع النصب على المواطنين بذات الأسلوب المنوه عنه والمضبوطات بحوزته لاستخدامها في تلك الوقائع.

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بأنّ أحد الأشخاص متهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة -على خلاف الحقيقة-.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، يمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في بعض الجهات الحكومية المختلفة - على خلاف الحقيقة – وتمكن عبر ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، إلا أنّه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.