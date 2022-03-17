عبدالغفار: مصر مستعدة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة من لبنان

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استعداد مصر لاستقبال الحالات المرضية الحرجة من لبنان لعلاجهم، وإمكانية إرسال الاستشاريين والفرق الطبية المصرية في كافة التخصصات لتقديم الدعم للقطاع الصحي اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبل عبدالغفار، وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس أبيض، وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، وذلك مساء أمس الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير بحث مع نظيره اللبناني، سبل دعم الدولة اللبنانية للارتقاء بالقطاع الصحي، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور فراس أبيض، حول النظام الصحي في لبنان، وتطلع بلاده لنقل خبرات مصر إلى لبنان للارتقاء بالقطاع الطبي، وبناء نظام صحي قوي قادر على التصدي للأزمات والجوائح.

وأشار إلى تأكيد الوزير حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي بلبنان، واستمرار دعم مصر للشعب اللبناني بالمستلزمات الطبية والأدوية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والدوائية في لبنان.

توفير كافة متطلبات لبنان من الأدوية بشكل فوري

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتطوير قطاع صناعة الدواء في لبنان من خلال نقل الخبرات المصرية والاستفادة منها في مجال الصناعات الدوائية، لافتاً إلى توجيه الوزير بتوفير كافة متطلبات لبنان من الأدوية بشكل فوري.

وأضاف أن الوزير أكد، خلال الاجتماع، استعداد مصر استقبال الحالات المرضية الحرجة من اللبنانيين لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، كما أكد الاستعداد لإرسال الاستشاريين والفرق الطبية المصرية في كافة التخصصات للدولة اللبنانية لتقديم الدعم والمساعدات الطبية للقطاع الصحي اللبناني.

ولفت إلى تأكيد الوزير أهمية التكاتف والتعاون وتوحيد الجهود بين الدول العربية خاصةً خلال فترات الجوائح والأزمات، حرصاً على ضمان استمرار تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين، فضلاً عن استمرار التعاون المتبادل في مجالات التصدي للأوبئة ومكافحة العدوى.

لبنان تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في المبادرات الصحية

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مبادرات الصحة العامة ونقلها إلى لبنان، للمساهمة في تحسين المؤشرات الصحية للدولة اللبنانية، فضلاً عن الاستفادة من سبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتقديم خدمات صحية ذات جودة مرتفعة.

وقدم وزير الصحة اللبناني الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهود الارتقاء بالقطاع الصحي، وحرصه على تقديم سبل الدعم للدول العربية في المجال الصحي، مشيداً بالخطى الثابتة التي تسير بها الدولة المصرية في الارتقاء وتعزيز القطاع الصحي.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.