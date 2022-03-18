وظائف خالية في بنك أبو ظبي الأول.. اعرف الشروط عشان تقدم

الوظائف الخالية في البنوك هي أكثر ما يبحث عنه الشباب من خريجي كليات التجارة أو من لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، بشكل دائم، وأعلن بنك أبو ظبي الأول، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر.

وحدد البنك تفاصيل الوظائف الخالية في فروع البنك، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزت العمل في بنك أبو ظبي الأول، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية لديه 10 سنوات خبرة في منصب إداري منها 5 سنوات في الاستثمار وسوق الأوراق المالية.

- وسيط ومدير تداول مرخص من دولة الإمارات العربية المتحدة.

- أن تكون لديه مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية (باللغتين العربية والإنجليزية).

- أن تكون لديه مهارات القيادة والتخطيط القوية.

- أن تكون لديه مهارات علاقات عامة وتسويق قوية.

- مهارات شخصية قوية والقدرة على تحفيز وتطوير فرق إعداد التقارير.

- القدرة القوية على تحليل البيانات المالية وأداء الشركة واقتصاد السوق واتجاهاته.

مسؤوليات الوظائف

- مسؤول عن إدارة أنشطة التداول اليومية في الشركة.

- المسؤولية الشاملة عن ضمان رضا العملاء عن أنشطة التداول للعملاء والمستثمرين وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

- يراقب باستمرار ويراجع أداء الوسيط ويدير الأنشطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات التداول للعملاء.

- المسؤولية الشاملة عن ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية لإجراء الأنشطة التجارية وذلك لتعزيز مصلحة العملاء ونزاهة الشركة والسوق.

- ضمان امتثال مديري التعاملات والوسطاء لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع ومدونة قواعد السلوك الخاصة بقسم الخدمات المصرفية والمالية وجميع سياسات وإجراءات بنك أبوظبي الأول وFABS وأخلاقياتهما.