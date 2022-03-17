وظائف خالية في بنك المشرق لراغبي العمل في المجال المصرفي.. الشروط

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، لخريجي التجارة الراغبين في الحصول على فرصة عمل في البنوك المختلفة.

وحدد البنك في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل في وظائف بنك المشرق، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات، بعد تأهيل محاسب قانوني التخطيط والتحليل المالي.

- أن يكون لديه مهارات نظام قوية ومعرفة عملية سليمة بـPowerBI وMicrostrategy وOGL وFlexcube وDiscoverer، وما إلى ذلك.

- أن يكون قادرا على الفهم الأساسي لاستعلامات SQL وPLSQL، وبارع في تحليل البيانات المالية والأخرى المنفصلة عن تجزئة العملاء والمنتجات وما إلى ذلك.

- أن يكون قادرا على الفهم والتواصل بطريقة واضحة وموجزة مع العديد من كبار المديرين التنفيذيين لمجموعة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع أنحاء البنك لمختلف القضايا.

مسؤوليات الوظائف

- تشغيل ومراقبة تحليل ربحية شريحة العملاء ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها على أساس شهري.

- دعم مجموعات الأعمال المتوافقة مع هيكل RBG الجديد، في فهم الدوافع الرئيسية لأداء الأعمال وتسهيل فهم التباين مقابل الخطة والنمو، خلال الفترات السابقة على أساس شهري.

- فحص الجدوى المالية لجميع مقترحات المنتجات الجديدة والحملات وبرامج الحوافز ودعم مدير - تمويل RBG في إصدار التوصيات المناسبة.

- دعم عملية إعداد الميزانية السنوية لشرائح RBG، وكذلك المساعدة في إجراء دوري لبقية العام بعد مراعاة العوامل التي تدفع معدل التشغيل للسنة.

- مساعدة مدير تمويل RBG في تحديد المخاطر والفرص المحتملة في الربحية لبقية العام، وتسليط الضوء على نفس الشيء للإدارة العليا في RBG، لتسهيل عملية إدارة أداء قوية للقطاعات.

- مساعدة مدير التمويل RBG على أساس كل حالة على حدة في جميع المبادرات الاستراتيجية الرئيسية من قبل الإدارة العليا RBG.

- إدارة الاستعلامات الخاصة من القطاعات.

- إدارة أداء قوية تغذي هيكل الإدارة العليا للمجموعة RBG المعاد تنظيمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة RBG.

- تحليل الربحية الدقيق لتجزئة العملاء، هو مبادرة رئيسية لهيكل مؤسسة RBG المعاد تنظيمه لتعزيز ربحية RBG.

- توصيات موضوعية مع الأخذ في الاعتبار الآثار المالية لمقترحات المنتجات الجديدة والحملات، وما إلى ذلك.