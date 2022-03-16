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برواتب 6000 جنيه.. وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة» السبت المقبل

كتب:

ماهر هنداوي
07:39 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
السبت المقبل فتح باب التقديم للوظائف الجديدة

السبت المقبل فتح باب التقديم للوظائف الجديدة

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، جهودها توفير  فرص العمل للشباب ، والخريجين من كافة المؤهلات الدراسية ، بخبرات وبدون خبرات  بمرتبات تصل إلى 6000 جنيه ، وذلك  يوم السبت المقبل 19 مارس خلال اليوم المفتوح للتوظيف ومبادرة توظيف مصر ، الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، ووفقا للبروتوكول التي وقعته الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بوزارة الشباب والرياضة مع شركتي مايكروسوفت ، وكير مصر .

فرص عمل متنوعة توفرها الوزارة

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن » فرص العمل الجديدة التي توفرها الوزارة ، للشباب والخريجين  بشركات القطاع الخاص  والتي يبدأ التقديم لها والمقابلات الشخصية يوم  السبت 19 مارس المقبل ، من خلال مبادرة توظيف مصر لشركة BDO Esnad والتي جاءت على النحو التالي : 

عنوان التقديم والمقابلات الشخصية : 68 برج ابو غالى امام مترو كلية البنات أمام معرض القرش الدور السابع.

اليوم والميعاد:  السبت الموافق 19 مارس 2022 من الساعة 12 ص الى الساعة 3

الوظائف المتاحة في الشركة ( BDO Esnad ) جاءت على النحو التالي : 

1- خدمة عملاء (Vodafone 888)

2. دعم فنى

3. خدمة عملاء (Vodafone Cash)

4. خدمة عملاء (Vodafone Baheya)

مكان العمل : مصر الجديدة

 

شروط مشتركة لابد من توافرها في الراغبين للعمل 

- خريجين أو طلبه (سنه 3 او 4)

- الحد الاقصى للسن 33 سنة

- متوسط فى اللغة الانجليزية

-  ذكور و اناث

الحقوق والمميزات للراغبين في العمل 

- مرتبات  وظيفة خدمة عملاء (Vodafone 888) اساسى 2200 + 300 KPIs+ بونص كل شهر يصل ل2000

- الرواتب لوظيفة دعم فنى اساسى 2200 + 300 KPIs

- الراتب اساسى 2100 + 300 KPIs

- عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة راحة

- يومين اجازة اسبوعيا

- خط VPN مفتوح نت ودقائق

- تأمينات

- شغل من البيت بعد 3 شهر

للتقديم:68 برج ابو غالى امام مترو كلية البنات أمام معرض القرش الدور السابع 

- يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 من الساعة 12 ص الى الساعة 3 م

-للاستعلام : 01067017377.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.