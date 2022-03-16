برواتب 6000 جنيه.. وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة» السبت المقبل
كتب:
ماهر هنداوي
07:39 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
السبت المقبل فتح باب التقديم للوظائف الجديدة
تواصل وزارة الشباب والرياضة ، جهودها توفير فرص العمل للشباب ، والخريجين من كافة المؤهلات الدراسية ، بخبرات وبدون خبرات بمرتبات تصل إلى 6000 جنيه ، وذلك يوم السبت المقبل 19 مارس خلال اليوم المفتوح للتوظيف ومبادرة توظيف مصر ، الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، ووفقا للبروتوكول التي وقعته الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بوزارة الشباب والرياضة مع شركتي مايكروسوفت ، وكير مصر .
فرص عمل متنوعة توفرها الوزارة
وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن » فرص العمل الجديدة التي توفرها الوزارة ، للشباب والخريجين بشركات القطاع الخاص والتي يبدأ التقديم لها والمقابلات الشخصية يوم السبت 19 مارس المقبل ، من خلال مبادرة توظيف مصر لشركة BDO Esnad والتي جاءت على النحو التالي :
عنوان التقديم والمقابلات الشخصية : 68 برج ابو غالى امام مترو كلية البنات أمام معرض القرش الدور السابع.
اليوم والميعاد: السبت الموافق 19 مارس 2022 من الساعة 12 ص الى الساعة 3
الوظائف المتاحة في الشركة ( BDO Esnad ) جاءت على النحو التالي :
1- خدمة عملاء (Vodafone 888)
2. دعم فنى
3. خدمة عملاء (Vodafone Cash)
4. خدمة عملاء (Vodafone Baheya)
مكان العمل : مصر الجديدة
شروط مشتركة لابد من توافرها في الراغبين للعمل
- خريجين أو طلبه (سنه 3 او 4)
- الحد الاقصى للسن 33 سنة
- متوسط فى اللغة الانجليزية
- ذكور و اناث
الحقوق والمميزات للراغبين في العمل
- مرتبات وظيفة خدمة عملاء (Vodafone 888) اساسى 2200 + 300 KPIs+ بونص كل شهر يصل ل2000
- الرواتب لوظيفة دعم فنى اساسى 2200 + 300 KPIs
- الراتب اساسى 2100 + 300 KPIs
- عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة راحة
- يومين اجازة اسبوعيا
- خط VPN مفتوح نت ودقائق
- تأمينات
- شغل من البيت بعد 3 شهر
للتقديم:68 برج ابو غالى امام مترو كلية البنات أمام معرض القرش الدور السابع
- يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 من الساعة 12 ص الى الساعة 3 م
-للاستعلام : 01067017377.