«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف خالية بجامعة الزقازيق.. الحق قبل 27 مارس

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، الإعلان عن الوظائف الخالية، التي تحتاج وحدات الجهاز الاداري للدولة شغلها، في إطار خطة واستراتيجية الحكومة لسد العجز واعادة هيكلة الوحدات الإدارية.

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة جامعة الزقازيق، لشغل وظائف معيد أكاديمى بكلية الطب البشرى بفاقوس، والتي حصلت «الوطن» على أهم التفاصيل عن هذا الإعلان على النحو التالي:

بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

وأعلن الجهاز المركزي لـ«التنظيم والادارة»، عن طبيعة وبيانات الوظائف المطلوب شغلها وهي على النحو التالي:

- الجهة طالبة الإعلان جامعة الزقازيق.

المجموعة الوظيفية: وظائف الكادرات الخاصة.

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة:

- وظيفة 16معيدًا أكاديميًا بواقع 2 معيد في كل من التخصصات الآتية:

- علم التشريح والأجنة.

- علم الفسيولوجيا الطبية.

- علم الكيمياء الحيوية والجزئيات البيولوجية.

- علم الأنسجة الطبية الهستولوجي.

- علم الأمراض الباثولوجي.

- علم الأدوية الطبية الفارماكولوجي.

- علم الطفيليات الطبية.

- علم الميكروبيولوجي والحساسية والمناعة.

شروط المتقدمين لشغل الوظائف الخالية

كما أعلن الجهاز المركزي لـ«التنظيم والادارة»، عن شروط المتقدمين لشغل الوظائف الخالية وهي:

- شروط المؤهل أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد تراكمى بكالوريوس، جيد جدا في مادة التخصص على الأقل.

- أن يكون الحد الأقصى ثلاثون عاما.

المستندات المطلوبة:

- طلب مقدم لعميد الكلية لقبول تعينه فى وظيفة معيد أكاديمى بكلية الطب البشرى بفاقوس- جامعة الزقازيق.

- تقديم أصل شهادة البكالوريوس.

- تقديم أصل شهادة الامتياز.

- الموقف من التجنيد (للذكور)

- موافقة جهة العمل- شهادة تفيد بعدم الترشح أو الاستقالة سابقًا كمعيد أكاديمى أو طبيب مقيم بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، أو مستشفيات جامعة الزقازيق.

- نموذج توظيف.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عدد (6) ستة صور شخصية مقاس 4x 6

- صحيفة حالة جنائية حديثة موجهه الى كلية الطب البشرى بفاقوس.

- جامعة الزقازيق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/03/13

نهاية الإعلان:2022/03/27

العدد المطلوب:16

بيانات الإتصال:كلية الطب البشرى بفاقوس (الديدامون) – جامعة الزقازيق (01222326077)