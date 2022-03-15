«تعليم الجيزة» تعلن عن وظائف شاغرة بعدد من المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن وظائف شاغرة بالمديرية والمدارس الرسمية للغات، نظرا لبلوغ شاغليها سن المعاش، أو لأي أسباب أخرى، وحاجة العمل إلى تدوير في بعض الوظائف لصالح العمل، ووفقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى تطبيق ما جاء بالأمر الإداري رقم (1) لسنة 2020 الصادر من نائب الوزير لشئون المعلمين بتاريخ 16 يناير 2020، بتطبيق نفس القواعد في حالة خلو أي وظيفة أثناء العام الدراسي.

الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد

وأوضحت في خطاب للإدارات التعليمية، أن المقابلات تنفذ على مراحل، حفاظا على الصحة العامة، وإتباعا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدة أن الوظائف الإشرافية الشاغرة ولمن أمضى المدة القانونية وفق قانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته طبقاً للشروط الواردة في المادة 10 بوظائف كل من مدير إدارة ووكل إدارة ويكون الاختيار لمدة عامين قابلة للتجديد.

وأكدت أن المادة 11 توضح الوظائف الشاغرة وهي مدير مدرسة ووكيل مدرسة ويكون الاختيار لمدة عامين قابلة للتجديد.

وأكدت أن الاختيار يكون لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية (428 لقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك خلال شهر يوليو طبقا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.

وأوضح مصدر مسئول بالمديرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن التقديم لهذه الوظائف، سيكون خلال شهر يوليو المقبل، مؤكداً أنه جرى الإعلان عن هذه الوظائف، لاستعداد الذين يرغبوا في التقديم وإعداد الأوراق المطلوبة.