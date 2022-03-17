«تعليم بني سويف» تهدي صورة العذراء لـ«يوستينا» صاحبة الحنجرة الذهبية

كرم محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، يوستينا سعد شفيق، الطالبة بمدرسة السيدة عائشة الثانوية ببني سويف، وذلك بإهدائها صورة السيدة مريم العذراء، لتميزها وإبداعها في الإنشاد الديني، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على رعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين.

روح التسامح والمحبة بين أبناء الشعب

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف على تقديم كافة أوجه الدعم للمبدعين والموهوبين من الطلاب والطالبات في كافة المجالات، مشيراً إلى أن تميز يوستينا في الإنشاد الديني يؤكد على روح التسامح والمحبة بين أبناء الشعب المصري متمنيا لها دوام التقدم والتفوق.

كما كرم وكيل تعليم بني سويف، صبحي فؤاد عوض، مدير مدرسة الشهيد عبدالعليم علي موسى الإعدادية، تقديرا وعرفانا بدوره في نشر ثقافة المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتعزيز ثقافة التسامح، والذي تبنى موهبة الطالبة منذ صغرها.

لقاء سابق للطالبة يوستينا مع «الوطن»

والتقت «الوطن» الطالبة يوستينا في وقت سابق من خلال بث مباشر عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أنشدت أنشودة «مولاي» للنقشبندي، بالإضافة إلى أداء عدد من الأغاني الوطنية والترانيم الدينية المسيحية، حيث وصفها البعض بأنها صاحبة حنجرة ذهبية.

وأكدت الطالبة يوستينا سعد شفيق خلال لقائها بوكيل وزارة التربية والتعليم على سعادتها بالتكريم، كذلك ما حملته هدية التكريم وهي صورة للسيدة العذراء.