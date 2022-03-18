درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18-3-2022 في مصر

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا جديدا بين 2 لـ5 درجات، ويسود اليوم طقس معتدل على معظم مدن الجمهورية، وتسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وتسجل الحرارة 18 درجة مئوية.

حالة الطقس

وتابعت هيئة الأرصاد في بيان، بأنّ محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تشهد طقسا دافئا، وتتراوح الحرارة بين 23 و24 درجة، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، التي تسجل 29 درجة مئوية بزيادة نحو 4 درجات عن أمس.

درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، وهي كما يلي:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 09

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 20 10

نخل 18 13

نويبع 22 13

طابا 20 13

كاترين 10 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 21 08

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 25 12

أسوان 26 12

إدفو 25 10

أبو سمبل 27 10

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 22 12

حلايب 22 14

رأس حدربة 23 12