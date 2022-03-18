10 معلومات عن حملة «طرق الأبواب» لتطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة «طرق الأبواب» في عدد من المحافظات لمساعدة المواطنين في تلقي لقاحات فيروس كورونا، وهو ما أعلنته في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لذا تستعرض «الوطن» أهم المعلومات المتعلقة بهذه الحملة.

تفاصيل إطلاق الصحة لحملة «طرق الأبواب»

1 - أطلقت حملة «طرق الأبواب» من خلال وزارة الصحة والسكان، من محافظة المنوفية، يوم 8 فبراير 2021.

2 - هدف الحملة هو تطعيم المواطنين بالجرعات المختلفة الأولى والثانية والثالثة «التنشيطية» بلقاحات فيروس كورونا.

3 - جرى الإعلان من جانب وزارة الصحة والسكان عن تطعيم أكثر من مليون مواطن.

4 - حملة «طرق الأبواب» بدأت في 6 محافظات يوم 6 مارس الحالي، وهي المنيا، والفيوم، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

5 - الحملة في إطار حرص وزارة الصحة على الوصول إلى المواطنين المستهدفين بالتطعيم في مختلف المناطق البعيدة في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض رفع المناعة المجتمعية بالإضافة إلى المحافظة على صحة المواطنين العامة.

6 - عدد الفرق الطبية المكونة من تمريض ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات وصل إلى 2080 فريقا طبيا، في مختلف القرى والنجوع بالمحافظات المستهدفة والمعلنة.

فرق تثقيف صحي

7 - يجري التطعيم بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني المختص بتسجيل لقاحات كورونا من وزارة الصحة.

8 - إلى جانب الفرق الطبية، توجد 2500 فرقة تثقيف صحي، دورها المرور على منازل المواطنين، والأسواق الشعبية، ومواقف الأتوبيسات، والمناطق الصناعية، والمدارس، ومختلف الهيئات والمؤسسات، للتأكد من موقف هؤلاء المواطنين من التطعيم.

9 - مواعيد عمل الفرق من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء.

10 - فرق التثقيف الصحي مهمتها توعية المواطنين صحياً، ونشر الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى حث المواطنين على الإسراع والتسجيل من أجل تلقي لقاحات فيروس كورونا.