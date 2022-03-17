رئيس الجالية المصرية بميلانو: قدمنا مساعدات لـ600 أسرة في جائحة كورونا

قال محمود عثمان، رئيس رابطة الجالية المصرية لميلانو وضواحيها، ورئيس مجلس إدارة مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، إن المصريين في الخارج هم أول من يتقدمون الصفوف في حال حدوث أي أزمه عالمية أو إقليمية، ويكون لهم دور فعال ويقدمون يد المساعدة ويساهمون في إيجاد الحلول، ومساعدة المصريين ‏الذين تواجههم أزمات.

تواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية بميلانو

وأوضح «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجالية على تواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، معقبًا: «يتواصلون معهم بشكل يومي، لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم على كافة المستويات المختلفة»، وهناك دور كبير للجمعيات والكيانات والجاليات والاتحادات المصرية في الخارج لتقديم يد العون لهم.

وأشار رئيس رابطة الجالية المصرية لميلانو وضواحيها، إلى أنه بالنسبة لمدينة ميلانو الإيطالية كان لرابطة الجالية المصرية، وأيضا مدرسة نجيب محفوظ المصرية الإيطالية بميلانو، دورًا كبيرًا في مساعدة المصريين والإيطاليين في أثناء جائحة كورونا التي ضربت إيطاليا بشدة ما بين شهري مارس وأغسطس 2020، وأوقفت حركة الحياة تمامًا، وكان هناك شبه إغلاق كامل.

تقديم وتوصيل الغذاء والدواء لأكثر من 600 أسرة مصرية

وأوضح أن الرابطة والمدرسة لهما دورًا كبيرًا في تقديم وتوصيل الغذاء والدواء لأكثر من 600 أسرة مصرية وإيطالية، وتحولت مدرسة نجيب محفوظ إلى مخزن كبير للسلع الغذائية.

وأشار إلى أنه مع كثرة أعداد الوفيات والإصابات ونزوح أعداد كبيرة من الإيطاليين من الشمال الإيطالي صاحب النسبة الأكبر في ذلك الوقت في أعداد الإصابات والوفيات إلى الجنوب الإيطالي، تحلى المصريون بروح الشجاعة لتقديم المساعدات الإنسانية في أثناء تلك الفترة العصيبة، وهذا ما أشارت له الصحافة الإيطالية.