تحرير 13 مخالفة تموينية ضد مخابز بلدية بقريتي «أطواب وأنفسط» ببني سويف

حررت حملة تموينية تابعة لإدارة تموين الواسطى بالتعاون مع الوحدة المحلية بإشراف المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، 13 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

حملة تموينية مكبرة على مخابز أنفسط وأطواب شمال بني سويف

وشنت حملة تفتيشية نفذها مكتب تموين أطواب وأنفسط بالتنسيق مع الوحدة المحلية بهدف ضبط الأسواق، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

إزالة 3 حالات تعد على أراضى زراعية ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلن المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إزالة عدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بزمام مناشي أبو صير وأبويط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما جرى رصده من مخالفات، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز والتي أسفرت عن رفع ما يقرب من 180 طن قمامة وتراكمات بالمدينة والقرى.

وأشار رئيس مركز الواسطى، إلى تسليم قطعة أرض للمنطقة الأزهرية بناحية النواميس لإنشاء معهد ديني أزهري لخدمة أهالي القرية والعزب والنجوع التابعة لها، في إطار الاهتمام بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية.